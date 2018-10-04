В Николаеве мужчина облил депутатов горсовета фекалиями

В четверг, 4 октября, во время сессии Николаевского городского совета мужчина облил депутатов фекалиями.

Как передают Новости-N, он вошел в зал заседаний, сообщив охране, что якобы несет кому-то "кофе".

После этого мужчина подошел к депутату Владиславу Ентину (Наш край) и вылил на него содержимое кофейной кружки, которое оказалось на самом деле фекалиями.

Кроме того, жидкость попала и на других депутатов, находившихся рядом.

После этого облитые фекалиями набросились на мужчину, однако за него вступились другие активисты, в результате чего депутат Сергей Мотуз получил удар в лицо.

В свою очередь Ентин сначала достал пистолет, а потом подошел к своему обидчику и, воспользовавшись тем, что того уже держала полиция, дал ему оплеуху.

Отметим, что подобный случай произошел сегодня и в Киевсовете, где главу группы Киевская команда Сергея Гусовского облили зеленкой и ударили по голове.