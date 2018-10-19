В НАПК предложили ввести ответственность за давление на "обличителей" коррупции

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции подготовило и одобрило проект закона, в котором расширяется понятие "обличитель" коррупционных правонарушений. Об этом в эфире Радио НВ рассказал председатель НАПК Александр Мангул.

По словам главы ведомства, законопроект предусматривает предоставление бесплатной правовой помощи тем лицам, которые будут информировать НАПК о фактах коррупции.

Мангул добавил, что документом также вводится административная и уголовная ответственность за давление на так называемого "обличителя".

Проект будет направлен в Кабинет министров, который внесет законодательную инициативу на рассмотрение Верховной Рады.

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