19 октября 2018, пятница

В НАПК предложили ввести ответственность за давление на "обличителей" коррупции

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Александр Мангул рассказал об обличителях коррупции

Александр Мангул рассказал об обличителях коррупции

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции подготовило и одобрило проект закона, в котором расширяется понятие "обличитель" коррупционных правонарушений. Об этом в эфире Радио НВ рассказал председатель НАПК Александр Мангул.

По словам главы ведомства, законопроект предусматривает предоставление бесплатной правовой помощи тем лицам, которые будут информировать НАПК о фактах коррупции.

Мангул добавил, что документом также вводится административная и уголовная ответственность за давление на так называемого "обличителя".

Проект будет направлен в Кабинет министров, который внесет законодательную инициативу на рассмотрение Верховной Рады.

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