В НАТО подтвердили отмену совместного с Украиной заседания

Заседание комиссии Украина-НАТО на уровне глав МИД 27 апреля не состоится.
Об этом проинформировали в пресс-службе альянса.
Вместе с тем, подчеркивается, что тесное сотрудничество альянса с Киевом продолжится. Кроме того, в альянсе намерены продолжать "оказывать политическую и практическую поддержку" Украине.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что Венгрия в третий раз заблокировала заседание комиссии Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел.
Ожидалось, что заседание альянса на уровне глав МИД пройдет 27 апреля в Брюсселе, в рамках мероприятия официальный Киев планировал проведение заседания комиссии.
Будапешт продолжает блокировать евроатлантические инициативы Украины из-за несогласия с принятой образовательной реформой, которая предусматривает постепенный переход на полное обучение школьников на государственном языке.
Смотрите также
Комментарии
Правила комментирования