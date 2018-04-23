В НАТО подтвердили отмену совместного с Украиной заседания

Представитель Украины при НАТО Вадим Пристайко и генсек альянса Йенс Столтенберг (архивное фото)

Заседание комиссии Украина-НАТО на уровне глав МИД 27 апреля не состоится.

Об этом проинформировали в пресс-службе альянса.

Вместе с тем, подчеркивается, что тесное сотрудничество альянса с Киевом продолжится. Кроме того, в альянсе намерены продолжать "оказывать политическую и практическую поддержку" Украине.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Венгрия в третий раз заблокировала заседание комиссии Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел.

Ожидалось, что заседание альянса на уровне глав МИД пройдет 27 апреля в Брюсселе, в рамках мероприятия официальный Киев планировал проведение заседания комиссии.

Будапешт продолжает блокировать евроатлантические инициативы Украины из-за несогласия с принятой образовательной реформой, которая предусматривает постепенный переход на полное обучение школьников на государственном языке.

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