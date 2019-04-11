В НАТО оценили закрепление в Конституции Украины курса на членство в Альянсе Вчера, 18:30 1191 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Ints Kalnins Отношения между Украиной и Альянсом развиваются "очень активно и динамично", отметила Маронкова REUTERS/Ints Kalnins

В Североатлантическом альянсе оценили закрепление в Конституции Украины курса на членство в Европейском союзе и НАТО, сообщила директор Центра информации и документации НАТО в Украине Барбора Маронкова.

"Безусловно, да. Мы увидели это, мы отметили это дополнение Конституции, мы в НАТО признаем желание Украины присоединиться к Альянсу", - отметила она в интервью Радио НВ.

Маронкова сообщила, что между НАТО и Украиной ведется тесное сотрудничество для обеспечения выполнения реформ, необходимых для будущего членства страны в Альянсе.

"Нет каких-то окольных путей, чтобы короче дойти до членства. Есть соответствующие инструменты, процессы, которые должны существовать. И это должно согласовываться с Национальным планом мероприятий [в рамках Годовой национальной программы сотрудничества Украина-НАТО], это должно соответствовать взаимодействию между украинскими лидерами и руководством Альянса", - сказала директор Центра информации и документации НАТО в Украине.

В завершение она подчеркнула, что отношения между Украиной и Альянсом развиваются "очень активно и динамично".

Напомним, 7 февраля Верховная Рада утвердила инициированные президентом Петром Порошенко изменения в Конституцию относительно закрепления курса Украины на членство в Евросоюзе и НАТО.

За соответствующее решение проголосовали 334 народных депутата.