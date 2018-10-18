18 октября 2018, четверг

В НАПК рассказали, сколько незаконных взносов конфисковали у партий в 2018 году

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Иллюстративное фото
Фото: НАПК

Иллюстративное фото

Национальное агентство по предупреждению коррупции конфисковало неправомерные взносы у политических партий на сумму 289 436 тысяч гривен.

Об этом пишет Укринформ.

"По состоянию на сегодня за 2018 было конфисковано незаконно осуществленных взносов на сумму 289 436 грн согласно статье 212-15 КУоАП", - заявили в ведомстве.

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В НАПК добавили, что судами в текущем году были наложены штрафы на сумму 64490 грн (в соответствии со статьей 212-21 КУоАП).

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