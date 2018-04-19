В НАБУ заявили о готовности изучить оригиналы пленок Онищенко

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НАБУ: Готовые изучить оригиналы записей
Фото: НАБУ

НАБУ: Готовые изучить оригиналы записей

Национальное антикоррупционное бюро Украины отреагировало на обнародование беглым депутатом Александром Онищенко аудиозаписи разговора с якобы президентом Украины Петром Порошенко.

"При условии получения оригиналов записей НАБУ готово изучить их в пределах своей компетенции", - заявили в НАБУ.

В бюро добавили, что неоднократно предлагали Онищенко передать оригиналы пленок. Однако детективы этих записей так и не получили.

Напомним, что в эфире телеканала NewsOne, принадлежащего прокремлевскому народному депутату Евгению Мураеву, обнародовали запись, на которой нардеп Александр Онищенко и якобы Петр Порошенко разговаривают об экс-министре экологии и природных ресурсов Николае Злочевском.

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Злочевский бежал из Украины после Революции Достоинства. Его обвинили в незаконном обогащении, злоупотреблении служебным положением и завладении бюджетными средствами. В январе 2017 года стало известно, что дело против Злочевского закрыли, а в 2018 году он вернулся в Украину.

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