В НАБУ заявили о готовности изучить оригиналы пленок Онищенко

Национальное антикоррупционное бюро Украины отреагировало на обнародование беглым депутатом Александром Онищенко аудиозаписи разговора с якобы президентом Украины Петром Порошенко.
"При условии получения оригиналов записей НАБУ готово изучить их в пределах своей компетенции", - заявили в НАБУ.
В бюро добавили, что неоднократно предлагали Онищенко передать оригиналы пленок. Однако детективы этих записей так и не получили.
Напомним, что в эфире телеканала NewsOne, принадлежащего прокремлевскому народному депутату Евгению Мураеву, обнародовали запись, на которой нардеп Александр Онищенко и якобы Петр Порошенко разговаривают об экс-министре экологии и природных ресурсов Николае Злочевском.
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Злочевский бежал из Украины после Революции Достоинства. Его обвинили в незаконном обогащении, злоупотреблении служебным положением и завладении бюджетными средствами. В январе 2017 года стало известно, что дело против Злочевского закрыли, а в 2018 году он вернулся в Украину.
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