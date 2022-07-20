«Работает, как и работал». В МВД не думают о возможной отставке Монастырского — советник 20 июля, 13:30 Денис Монастырский (Фото:http://mvs.gov)

В МВД о возможной отставке министра внутренних дел Дениса Монастырского пока не думают.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов в эфире телемарафона.

«Министр работает, как и работал, 24/7. У него, поверьте, очень большой фронт работ. Я не буду все перечислять», — сказал он.

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По его словам, о потенциальной отставке Монастырского они "точно не думают".

"Мы делаем то, что можем делать, все от нас зависящее для того, чтобы наша страна чувствовала себя в безопасности и в защите", — сказал он.



17 июля президент Украины Владимир Зеленский отстранил от исполнения обязанностей руководителя СБУ Ивана Баканова и генерального прокурора Ирину Венедиктову.

19 июля Верховная Рада уволила Баканова и Венедиктову.

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