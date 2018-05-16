В Москве нашли мертвым высокопоставленного члена путинской Единой России

Ряд российских СМИ сообщил, что в Москве обнаружили мертвым бывшего члена высшего совета путинской Единой России и члена экспертного совета этой партии Юрия Котлера.

ТАСС со ссылкой на источник в российских правоохранительных органах пишет, что Котлера обнаружили в квартире на Большой Никитской улице в Москве с огнестрельным ранением в голову. По предварительной информации, он покончил с собой.

По информации источника Коммерсанта, квартира, в которой нашли тело, была закрыта изнутри, а рядом с тлом нашли ружье.

Источник РБК в МВД Москвы сообщил, что рядом с телом нашли записку, в которой говорится, что самоубийство было совершено по личным мотивам.

РЕН ТВ сообщает, что после того, как Котлер три дня не выходил на связь, его начал разыскивать помощник. Когда он не смог открыть дверь квартиры, то вызвал полицию, которая и обнаружила политика.

А по данным телеграм-канала Mash, полицию вызвал водитель Котлера, после того, как того стала разыскивать жена, находящаяся во Франции. Отмечается также, что на столе в квартире нашли документы на ружье и билет члена Единой России.

Как сообщает Медуза, Котлер стал членом экспертного совета Единой России, созданного как площадка для обсуждения программных документов партии в начале 2018 года, в феврале. До этого он был заместителем гендиректора Новороссийского морского порта и вице-президентом банка ВТБ. Еще раньше - до 2013 года - Котлер был членом высшего совета Единой России и руководил партийным проектом Кадровый резерв - профессиональная команда страны.