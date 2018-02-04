В Молдове СМИ считают Крым "спорным" или "российским". Украинские дипломаты напомнили о международном праве

В Молдове должны были понимать, что такое российская агрессия

Посольство Украины в Молдове обратилось к местным изданиям с просьбой называть оккупированный Крым согласно международным договоренностям и не использовать формулировку "российский" или "спорная территория".

Такое заявление украинские дипломаты адресовали в Координационный совет по вопросам телевидения и радио Молдовы, пишет Радио Свобода.

"Весь цивилизованный мир ввел санкции против России в качестве наказания за аннексию Крыма, суверенной части Украины. Крым не является ни территорией России, ни "спорной территорией". Автономная Республика Крым и город Севастополь является территорией Украины, временно оккупированной Россией", - говорится в заявлении.

Дипломаты также напомнили о резолюции Генеральной ассамблеи ООН от 27 марта 2014 года О территориальной целостности Украины, а также о резолюции от 19 декабря 2016 года и от 19 декабря 2017 года О ситуации в сфере прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе.

Дипломаты напомнили, что Украина ожидает от других стран уважения к ее территориальной целостности и суверенитету.

"Несоблюдение этих требований противоречит основополагающим принципам международного права", - подчеркнули в посольстве.

Напомним, в ноябре прошлого года в Молдове пограничники не пустили российскую делегацию в составе около десяти человек.