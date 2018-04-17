В Миргороде за взяточничество задержали заместителя мэра

В Полтавской области правоохранители задержали заместителя мэра Миргорода.

Как сообщили в Генпрокуратуре, чиновник пытался подкупить за $300 начальника межрайонного отдела Управления защиты экономики Нацполиции.

Взамен он хотел, чтобы полицейский не составлял протокол об административном правонарушении, связанном с коррупцией.

"Таким образом он пытался освободить своего родственника, одного из руководителей коммунальных предприятий, от ответственности по ст. 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях", - отметили в ГПУ.

Ранее сообщалось, что во Львовской области заместитель мэра вымогал взятки у предпринимателей.