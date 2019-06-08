В МинВОТ призвали Зеленского «не попадать в ловушку РФ» относительно переговоров с боевиками Сегодня, 16:34 Цей матеріал також доступний українською Юрий Грымчак/Facebook Заместитель министра временно оккупированных территорий Юрий Грымчак Юрий Грымчак/Facebook

Замглавы МинВОТ Юрий Грымчак считает, что Россия будет все сводить к тому, что Украина должна говорить с представителями боевиков.

Об этом он заявил в интервью телеканалу UA TV.

«Мне кажется, что Россия все-таки пытается перевести формат переговоров Россия-Украина-ОБСЕ или Россия-Украина-Германия-Франция в формат „вы должны говорить с так называемым ДНР и ЛНР“. И мне кажется, что не попасть в эту ловушку как раз и есть та задача, которая стоит перед нынешним президентом Украины», — сказал Грымчак.

Напомним, что 5 июня прошло первое после смены власти в Украине заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию на Донбассе.

Представители ТКГ в Минске договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня на Донбассе.