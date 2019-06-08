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В МинВОТ призвали Зеленского «не попадать в ловушку РФ» относительно переговоров с боевиками

Сегодня, 16:34
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В МинВОТ призвали Зеленского «не попадать в ловушку РФ» относительно переговоров с боевиками - фото

Юрий Грымчак/Facebook

Заместитель министра временно оккупированных территорий Юрий Грымчак

Замглавы МинВОТ Юрий Грымчак считает, что Россия будет все сводить к тому, что Украина должна говорить с представителями боевиков.

Об этом он заявил в интервью телеканалу UA TV.

«Мне кажется, что Россия все-таки пытается перевести формат переговоров Россия-Украина-ОБСЕ или Россия-Украина-Германия-Франция в формат „вы должны говорить с так называемым ДНР и ЛНР“. И мне кажется, что не попасть в эту ловушку как раз и есть та задача, которая стоит перед нынешним президентом Украины», — сказал Грымчак.

Напомним, что 5 июня прошло первое после смены власти в Украине заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию на Донбассе.

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Теги:   Владимир Зеленский Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак Минские соглашения Минск Трехсторонние консультации

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