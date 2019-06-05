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В Минске впервые состоится заседание контактной группы с представителями Зеленского

Вчера, 09:19
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В Минске впервые состоится заседание контактной группы с представителями Зеленского - фото

president.gov.ua

Кучма вернулся в контактную группу после перерыва

В столице Беларуси Минске 5 июня состоится первое после смены власти в Украине заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию на Донбассе.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Украинскую делегацию на этой встрече возглавит второй президент Украины Леонид Кучма, который вернулся к работе в Минской группе после паузы.

В гуманитарной подгруппе, которая обсуждает, в частности, освобождение удерживаемых лиц, Украину представит экс-омбудсмен Валерия Лутковская, которая сменила в контактной группе Ирину Геращенко.

Владимир Зеленский ранее заявил, что новый начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак также примет участие в заседании ТКГ.

Трехсторонняя контактная группа намерена обсудить вопросы прекращения огня и обмен пленными.

Перемирие, о которых договаривались на заседаниях Трехсторонней контактной группы в Минске, нарушались практически сразу.

Теги:   Контактная группа Владимир Зеленский Минск Леонид Кучма

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