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В Минкульте одобрили перенос памятника Суворову со двора лицея Богуна в Киеве

Сегодня, 13:32
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Фото: Евгений Нищук/Facebook

Решение о демонтаже памятника было принято членами комиссии единогласно

В среду, 26 декабря, экспертная комиссия Министерства культуры Украины одобрила решение о переносе памятника российскому полководцу Александру Суворову, расположенного во дворе военного лицея имени Ивана Богуна в Киеве.

Об этом у себя в Facebook сообщил глава ведомстве Евгений Нищук.

По его словам, соответствующее решение было принято единогласно.

"О необходимости этого я неоднократно говорил уже в течение нескольких лет… Но, принятие решения по памятникам местного значения - процесс, к которому причастно не только министерство. И кому-то, очевидно, было выгодно промедление, а как следствие - спекуляции и искажения", - отметил министр.

Напомним, ранее демонтаж монумента Суворову поддержал консультативный совет при Департаменте охраны культурного наследия КГГА.

На его месте планируют установить памятник участнику казацких восстаний против Речи Посполитой в XVII века полковнику Ивану Богуну.

Теги:   Лицей им.Ивана Богуна Минкульт Памятники Киев

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