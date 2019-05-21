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В Министерстве по делам ветеранов назвали стратегической целью популяризацию ветеранской литературы

Вчера, 16:20
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В Министерстве по делам ветеранов назвали стратегической целью популяризацию ветеранской литературы - фото

Taras Gren via Facebook

Оксана Гаврилюк

В Министерстве по делам ветеранов заявили, что популяризация украинской ветеранской литературы является стратегической целью ведомства.

Об этом в эфире Радио НВ сообщила заместитель министра по делам ветеранов Оксана Гаврилюк.

«Мы для себя такую стратегическую цель имеем, как популяризация самой ветеранской литературы, и мы, собственно, рассматриваем и как феномен ветеранской литературы, такое общественное серьезное явление, так и серьезную работу с обществом в целом», — сказала она.

Гаврилюк подчеркнула, что в министерстве рассматривают писательство ветеранов АТО и ООС как инструмент возвращения к нормальной жизни.

«Одной из таких стратегических целей Минвета является реинтеграция ветерана, возвращение его к полноценной нормальной жизни, и это огромный комплекс мероприятий. Нельзя сказать, что, поработав с ним только психологом, мы его вернем, или предоставив ему работу, мы его вернем к нормальной жизни, или предоставив возможность реализовать себя в качестве писателя. То есть такой комплекс мер», — отметила замглавы ведомства.

22 ноября Верховная Рада назначила народного депутата Ирину Фриз министром по делам ветеранов. Ее кандидатура была предложена премьер-министром Владимиром Гройсманом.

После вступления в должность Фриз заявила, что ведомство заработает в полном объеме в июне 2019 года. По ее словам, при отборе на руководящие должности в Министерстве по делам ветеранов предпочтение будет отдаваться именно ветеранам.

Теги:   Ветераны Радио НВ

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