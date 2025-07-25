Правительство назначило шестерых заместителей министра обороны, среди них генерал-лейтенант Гаврилюк: что о них известно

Денис Шмыгаль объявил о назначении шести новых заместителей министра обороны Украины. Об этом он сообщил в пятницу, 25 июля.

По его словам, новые назначения призваны укрепить сектор обороны и обеспечить быстрое внедрение реформ в таких направлениях, как цифровизация, логистика, производство оружия и международное сотрудничество.

Среди назначений:

Иван Гаврилюк — первый заместитель министра

Генерал-лейтенант Иван Гаврилюк имеет большой опыт в военном управлении Вооруженными Силами Украины, в частности в логистике и международном сотрудничестве. Ранее он возглавлял Координационный штаб по оказанию помощи Украине в Германии.

С октября 2023 года по май 2024 года был заместителем министра, а впоследствии, до апреля 2025 года — первым заместителем министра обороны.

Фото: Міноборони

Сергей Боев — заместитель министра

Сергей Боев имеет опыт работы в экономике, промышленности и безопасности. Он работал в международных финансовых учреждениях, а также на руководящих должностях в Укргаздобыче и Нафтогазе. В 2024 году Боев был назначен заместителем Министра обороны по вопросам европейской интеграции.

Фото: Міноборони

Анна Гвоздяр — заместитель министра

Анна Гвоздяр — волонтер и общественная активистка, которая с 2014 года занимается вопросами обеспечения войска и пленных. Она возглавляла Благотворительный фонд Сергея Притулы и имеет глубокие знания в оборонном производстве и инновациях.

Фото: Міноборони

Владимир Заверуха — заместитель министра

Полковник Владимир Заверуха имеет 22 года опыта службы в оборонном секторе, занимал ряд руководящих должностей в Министерстве обороны. Он был заместителем директора департамента военно-технической политики и начальником управления развития вооружений.

Фото: Міноборони

Юрий Мироненко — заместитель министра

Юрий Мироненко имеет опыт в сфере дроновых технологий и работал в Государственной службе специальной связи и защиты информации. Он участвовал в боях на Юге Украины и возглавлял инновационные проекты в сфере безопасности и обороны.

Фото: Міноборони

Оксана Ферчук — заместитель министра по вопросам цифрового развития

Оксана Ферчук имеет опыт в сфере цифровизации и логистики, координировала внедрение медицинской информационной системы в Вооруженных Силах и автоматизацию процессов снабжения. До полномасштабной агрессии она была топ-менеджером в известных украинских логистических компаниях.

Фото: Міноборони

16 июля Верховная Рада уволила Дениса Шмыгаля с должности премьер-министра. Он возглавлял правительство более пяти лет — рекордно долго в истории независимой Украины

17 июля за кандидатуру Дениса Шмыгаля на должность главы Минобороны Украины проголосовали 267 народных депутатов.

Шмыгаля на посту премьер-министра заменила Юлия Свириденко, которая ранее занимала должности первого вице-премьера и главы Минэкономики. За ее кандидатуру проголосовали 262 народных депутата.