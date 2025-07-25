Правительство назначило шестерых заместителей министра обороны, среди них генерал-лейтенант Гаврилюк: что о них известно
Министр обороны Денис Шмыгаль (Фото: Денис Шмыгаль/Телеграм)
Денис Шмыгаль объявил о назначении шести новых заместителей министра обороны Украины. Об этом он сообщил в пятницу, 25 июля.
По его словам, новые назначения призваны укрепить сектор обороны и обеспечить быстрое внедрение реформ в таких направлениях, как цифровизация, логистика, производство оружия и международное сотрудничество.
Среди назначений:
Иван Гаврилюк — первый заместитель министра
Генерал-лейтенант Иван Гаврилюк имеет большой опыт в военном управлении Вооруженными Силами Украины, в частности в логистике и международном сотрудничестве. Ранее он возглавлял Координационный штаб по оказанию помощи Украине в Германии.
С октября 2023 года по май 2024 года был заместителем министра, а впоследствии, до апреля 2025 года — первым заместителем министра обороны.
Сергей Боев — заместитель министра
Сергей Боев имеет опыт работы в экономике, промышленности и безопасности. Он работал в международных финансовых учреждениях, а также на руководящих должностях в Укргаздобыче и Нафтогазе. В 2024 году Боев был назначен заместителем Министра обороны по вопросам европейской интеграции.
Анна Гвоздяр — заместитель министра
Анна Гвоздяр — волонтер и общественная активистка, которая с 2014 года занимается вопросами обеспечения войска и пленных. Она возглавляла Благотворительный фонд Сергея Притулы и имеет глубокие знания в оборонном производстве и инновациях.
Владимир Заверуха — заместитель министра
Полковник Владимир Заверуха имеет 22 года опыта службы в оборонном секторе, занимал ряд руководящих должностей в Министерстве обороны. Он был заместителем директора департамента военно-технической политики и начальником управления развития вооружений.
Юрий Мироненко — заместитель министра
Юрий Мироненко имеет опыт в сфере дроновых технологий и работал в Государственной службе специальной связи и защиты информации. Он участвовал в боях на Юге Украины и возглавлял инновационные проекты в сфере безопасности и обороны.
Оксана Ферчук — заместитель министра по вопросам цифрового развития
Оксана Ферчук имеет опыт в сфере цифровизации и логистики, координировала внедрение медицинской информационной системы в Вооруженных Силах и автоматизацию процессов снабжения. До полномасштабной агрессии она была топ-менеджером в известных украинских логистических компаниях.
16 июля Верховная Рада уволила Дениса Шмыгаля с должности премьер-министра. Он возглавлял правительство более пяти лет — рекордно долго в истории независимой Украины
17 июля за кандидатуру Дениса Шмыгаля на должность главы Минобороны Украины проголосовали 267 народных депутатов.
Шмыгаля на посту премьер-министра заменила Юлия Свириденко, которая ранее занимала должности первого вице-премьера и главы Минэкономики. За ее кандидатуру проголосовали 262 народных депутата.