МИД Украины: Попытки РФ быть посредником в карабахском конфликте — ничтожны 13 сентября, 10:37 РФ не справилась с урегулированием конфликта между Азербайджаном и Арменией (Фото:REUTERS/Francesco Brembati)

В Министерстве иностранных дел Украины заявили о неспособности России эффективно выполнять посреднические функции в конфликте между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе.

Об этом в комментарии НВ заявил спикер ведомства Олег Николенко на фоне резкого обострения ситуации.

Ранее Азербайджан и Армения обвинили друг друга в возобновлении обстрелов в спорном регионе.

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Как утверждают в Ереване, в ночь на 13 сентября произошел обстрел из артиллерии и крупнокалиберных орудий их позиций близ населенных пунктов Гориса, Сотка и Джермука.

В то же время в Баку настаивают, что армянские военные совершили диверсии на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях.

В свою очередь в украинском МИД подчеркнули, что внимательно следят за ситуацией, призвав стороны к политико-дипломатическому урегулированию конфликта «с соблюдением норм международного права, в частности, уважения суверенитета и территориальной целостности государств в пределах их международно признанных границ».

«При этом отмечаем ничтожность каких-либо посреднических усилий и усилий по поддержанию мира со стороны Российской Федерации, которая в очередной раз демонстрирует неспособность выполнять взятые обязательства», — отметил Николенко.

Кроме того, он призвал украинцев пока воздержаться от посещения Нагорного Карабаха, а тем, кто уже находится там — «избегать мест военной активности».

Российские войска потеряли какое-либо существенное влияние на ситуацию в этом регионе на фоне своего вторжения в Украину. Из-за понесенных потерь им пришлось вывести часть своих сил из Нагорного Карабаха.

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