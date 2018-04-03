В МИД Украины возмутились словами главы болгарской партии о "профашистском перевороте"

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МИД Украины призвал Болгарию осудить провокационные высказывания Сидерова

МИД Украины призвал Болгарию осудить провокационные высказывания Сидерова

Украинские дипломаты выразили свое возмущение провокационными антиукраинскими заявлениями лидера ультраправой болгарской партии Атака, главы провластной парламентской фракции Объединенные патриоты Волена Сидерова.

Об этом заявил посол Украины в Болгарии Николай Балтажи.

"Глубоко возмущен манипулятивным, недостоверным и неприемлемым заявлением лидера партии Атака Болгарскому национальному радио и Болгарскому национальному телевидению относительно "профашистского переворота" в Украине, "исконной" российской принадлежности Крыма и признания незаконных выборов президента РФ в оккупированном Крыму", - цитирует его пресс-служба диппредставительства.

В связи с этим посол призвал власти Болгарии осудить высказывания Сидерова.

"Призываю болгарскую власть осудить антиукраинские, антидемократические и антиевропейские высказывания председателя правящей парламентской фракции, которые свидетельствуют о поддержке агрессии РФ против Украины и дискредитируют официальную позицию государства и Болгарское председательство в Совете ЕС", - отметил Балтажи.

Ранее сообщалось, что с результатом 33% лидером парламентских выборов в Болгарии стала партия ГЕРБ, которая выступает за углубление евроинтеграции в противовес пророссийской политике социалистов и националистов.

В то же время коалиция националистов во главе с Сидеровым набрала лишь 3%.

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