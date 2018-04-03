В МИД Украины возмутились словами главы болгарской партии о "профашистском перевороте"

Украинские дипломаты выразили свое возмущение провокационными антиукраинскими заявлениями лидера ультраправой болгарской партии Атака, главы провластной парламентской фракции Объединенные патриоты Волена Сидерова.

Об этом заявил посол Украины в Болгарии Николай Балтажи.

"Глубоко возмущен манипулятивным, недостоверным и неприемлемым заявлением лидера партии Атака Болгарскому национальному радио и Болгарскому национальному телевидению относительно "профашистского переворота" в Украине, "исконной" российской принадлежности Крыма и признания незаконных выборов президента РФ в оккупированном Крыму", - цитирует его пресс-служба диппредставительства.

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В связи с этим посол призвал власти Болгарии осудить высказывания Сидерова.

"Призываю болгарскую власть осудить антиукраинские, антидемократические и антиевропейские высказывания председателя правящей парламентской фракции, которые свидетельствуют о поддержке агрессии РФ против Украины и дискредитируют официальную позицию государства и Болгарское председательство в Совете ЕС", - отметил Балтажи.

Ранее сообщалось, что с результатом 33% лидером парламентских выборов в Болгарии стала партия ГЕРБ, которая выступает за углубление евроинтеграции в противовес пророссийской политике социалистов и националистов.

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В то же время коалиция националистов во главе с Сидеровым набрала лишь 3%.