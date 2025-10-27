Сибига подтвердил, что Уиткоффа пригласили посетить Украину

Об этом в понедельник, 27 октября, сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

«Мы всегда рады приветствовать в Украине наших американских друзей», — подчеркнул он во время пресс-конференции.

Реклама

Глава МИД Украины также добавил, что в целом американским союзникам дополнительного приглашения не нужно, ведь «оно всегда остается открытым».

В сентябре первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в интервью Укринформу заявил, что спецпредставитель Белого дома Стив Уиткофф может воспользоваться приглашением посетить Украину.

«Он [Уиткофф] не отрицал возможности воспользоваться приглашением посетить Украину», — сказал Кислица в интервью, опубликованном 25 сентября.

18 октября издание The Washington Post, ссылаясь на чиновников, знакомых с ходом переговоров, сообщило, что Уиткофф в Белом доме требовал от Украины отдать Донецкую область стране-агрессору РФ.

По данным издания, во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США посланник американского лидера Дональда Трампа на Ближнем Востоке оказывал давление на украинскую делегацию относительно передачи Донецкого региона, указывая на то, что эта область преимущественно русскоязычная — аргумент, который часто использует Кремль и который украинские и европейские чиновники расценивают как играющий в пользу требований России.