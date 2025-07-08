Сибига о смене посла в США: Маркарова была эффективной, но у каждого дипломата есть ротационный цикл

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал завершение дипломатической миссии посла Украины в США Оксаны Маркаровой и назвал ее одной из самых успешных представительниц украинской дипломатии.

Об этом Сибига заявил в интервью Украинскому радио во вторник, 8 июля.

Он подчеркнул, что ротация — это необходимая часть внешнеполитической работы.

«Оксана Маркарова чрезвычайно эффективная, харизматичная, но наверное, что у каждого дипломата есть ротационный цикл. И я вам подтвержу, что видение президента Украины было осуществить ротацию во всех странах и G7, и G20», — отметил глава МИД.

Сибига также сообщил, что в ближайшее время ожидается около 20 указов президента по обновлению руководителей зарубежных дипучреждений.

«Все послы должны понимать, что мерилом их деятельности является результат. Они должны работать на результат. Они должны понимать и быть в реалиях воюющей страны», — подчеркнул министр.

8 июля Суспільне со ссылкой на источник в Офисе президента сообщило, что Владимир Зеленский сообщил послу Украины в США Оксане Маркаровой о своем намерении ее уволить, однако предложил остаться в команде.

Замену Оксаны Маркаровой президент Украины обсудил с президентом США Дональдом Трампом во время телефонного разговора 4 июля. Он назвал нескольких кандидатов на эту должность: премьер-министра Дениса Шмыгаля, министра обороны Умерова, вице-премьера и министра юстиции Ольгу Стефанишину и министра энергетики Германа Галущенко. Эту информацию, опубликованную 7 июля агентством Bloomberg, подтвердили журналистам Общественного информированные источники.

Оксана Маркарова, бывший министр финансов Украины, занимает роль посла в США с февраля 2021 года.

Народный депутат Ярослав Железняк, комментируя статью Bloomberg, заявлял, что Шмыгаль отказался от должности, а Галущенко не собираются назначать на нее.

Наиболее вероятным кандидатом на замену Маркаровой сейчас является, по словам нардепа, министр культуры Николай Точицкий. Маловероятным является назначение заместителя главы Офиса президента Игоря Жовквы, а очень маловероятным — министра обороны Умерова.