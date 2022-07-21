«Зерновой коридор». В МИД Украины прокомментировали предстоящие переговоры с Россией в Стамбуле

21 июля, 22:53
22 июля в Турции запланированы переговоры по возобновлению экспорта украинских зерновых под эгидой ООН (Фото:Dado Ruvic / Reuters)

22 июля в Турции запланированы переговоры по возобновлению экспорта украинских зерновых под эгидой ООН (Фото:Dado Ruvic / Reuters)

Украинская делегация поддержит на переговорах по экспорту украинского зерна в Турции только те решения, которые будут гарантировать безопасность южных регионов страны. Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко в комментарии НВ.

Он подтвердил, что 22 июля в Турции запланированы переговоры по возобновлению экспорта украинских зерновых под эгидой ООН.

«Украинская делегация поддержит только те решения, которые будут гарантировать безопасность южных регионов Украины, сильные позиции ВСУ в Черном море и безопасный экспорт украинской сельскохозяйственной продукции на мировые рынки», — подчеркнул он.

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Ранее в администрации турецкого президента заявили, что Украина, Россия и Турция в пятницу, 22 июля, подпишут соглашение о разблокировке экспорта украинского зерна. Генсек ООН Антониу Гутерриш также примет участие в финальных переговорах вместе с Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Турция Российская агрессия Переговоры с Россией Украинская делегация Война России против Украины

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