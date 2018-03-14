В МИД Украины отреагировали на взрыв возле польского Мемориала орлят во Львове

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Возле мемориала взорвался неустановленный предмет
Фото: Gryffindor/Wikipedia

Возле мемориала взорвался неустановленный предмет

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин осудил акт вандализма против польского Мемориала орлят во Львове.

Об этом он написал у себя в Twitter.

"Каждый человек заслуживает человеческое почтение. Две недели назад я был на Лычаковском кладбище и возложил цветы к Мемориалу львовских орлят. Категорически осуждаю акт вандализма, совершенный ночью вблизи мемориала", - написал он.

При этом стоит отметить, что акт вандализма произошел на фоне решения Сейма назначить специальное заседание относительно роли России в дестабилизации польско-украинских отношений.

Напомним, что на Лычаковском кладбище во Львове неизвестные бросили к Мемориалу орлят взрывное устройство.

НВ

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