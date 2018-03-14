В МИД Украины отреагировали на взрыв возле польского Мемориала орлят во Львове

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин осудил акт вандализма против польского Мемориала орлят во Львове.

Об этом он написал у себя в Twitter.

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"Каждый человек заслуживает человеческое почтение. Две недели назад я был на Лычаковском кладбище и возложил цветы к Мемориалу львовских орлят. Категорически осуждаю акт вандализма, совершенный ночью вблизи мемориала", - написал он.

Кожна людина заслуговує на людську шану. Два тижні тому я був на Личаківському кладовищі та поклав квіти до Меморіалу львівських орлят. Категорично засуджую акт вандалізму, вчинений цієї ночі поблизу Меморіалу. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 14 марта 2018 г.

При этом стоит отметить, что акт вандализма произошел на фоне решения Сейма назначить специальное заседание относительно роли России в дестабилизации польско-украинских отношений.

Вітаю рішення Сейму Польщі обговорити питання впливу Росії на українсько-польські відносини.Очевидно,що Росія намагається посварити нас з польськими друзями.Не вийде.У нас було спільне минуле,є спільне сьогодення та буде спільне майбутнє. Вважаю, що маємо і самі більше пильнувати — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 14 марта 2018 г.

Напомним, что на Лычаковском кладбище во Львове неизвестные бросили к Мемориалу орлят взрывное устройство.

НВ