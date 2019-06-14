В МИД Украины отреагировали на начало «упрощенной паспортизации» Донбасса 14 июня, 16:59 Цей матеріал також доступний українською НВ В МИД Украины осудили начало выдачи паспортов РФ на Донбассе НВ

Министерство иностранных дел Украины продолжит работать над введением международных санкций против РФ за выдачу паспортов жителям временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Об этом заявили в МИД на запрос агентства Интерфакс-Украина.

«МИД Украины будет продолжать работать с нашими международными партнерами с целью внедрения в отношении причастных к процессу т.н. „упрощенной паспортизации“ жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей секторальных санкций, а также расширения международных персональных санкций», — заявили в дипломатическом ведомстве.

В МИД подтвердили, что выданные Россией паспорта не будут признаваться ни украинской стороной, ни миром.

Напомним, что 14 июня в Ростовской области началась выдача российских паспортов жителям оккупированных РФ районов Донецкой и Луганской областей.

24 апреля российский президент Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям Донбасса получить гражданство РФ в упрощенном порядке.

Украина признала недействительными российские паспорта, выданные жителям оккупированного Донбасса, и анонсировала в связи с этим персональные санкции.