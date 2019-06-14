В МИД Украины отреагировали на начало «упрощенной паспортизации» Донбасса
Министерство иностранных дел Украины продолжит работать над введением международных санкций против РФ за выдачу паспортов жителям временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
Об этом заявили в МИД на запрос агентства Интерфакс-Украина.
«МИД Украины будет продолжать работать с нашими международными партнерами с целью внедрения в отношении причастных к процессу т.н. „упрощенной паспортизации“ жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей секторальных санкций, а также расширения международных персональных санкций», — заявили в дипломатическом ведомстве.
В МИД подтвердили, что выданные Россией паспорта не будут признаваться ни украинской стороной, ни миром.
Напомним, что 14 июня в Ростовской области началась выдача российских паспортов жителям оккупированных РФ районов Донецкой и Луганской областей.
24 апреля российский президент Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям Донбасса получить гражданство РФ в упрощенном порядке.
Украина признала недействительными российские паспорта, выданные жителям оккупированного Донбасса, и анонсировала в связи с этим персональные санкции.