В МИД РФ уверяют, что готовы к переговорам, но ждут согласия со стороны Украины 19 мая, 13:50 Цей матеріал також доступний українською В МИД РФ заявили, что Украина поставила переговорный процесс «на паузу» (Фото:Sergei Kholodilin/BelTA/REUTERS)

На фоне успехов контрнаступления ВСУ кремлевский режим заявил, что готов к возобновлению мирных переговоров с Украиной.

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Об этом в комментарии российской пропаганде сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

По его словам, возобновление переговорного процесса зависит от властей Украины.

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«Переговорный процесс прервали не мы, его на паузу поставили украинские наши партнеры. Как только они выразят готовность вернуться за стол переговоров, мы, естественно, ответим положительно», — заверил замглавы российского МИД.

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