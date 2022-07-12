В МИД назвали самые важные моменты предстоящей «зерновой встрече» в Стамбуле

12 июля, 17:13
Россия продолжает блокировать экспорт украинского зерна (Фото:minka2507/Pixabay)

Россия продолжает блокировать экспорт украинского зерна (Фото:minka2507/Pixabay)

В Министерстве иностранных дел Украины настаивают, что решение проблемы разблокирования Россией экспорта украинского зерна должно проходить под эгидой ООН.

Об этом в комментарии НВ заявил спикер ведомства Олег Николенко.

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По его словам, во время запланированной на 13 июля встречи в Стамбуле с участием экспертов Украины, ООН, Турции и РФ «будут обсуждаться модальности функционирования морских коридоров для экспорта зерновых».

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«При этом ключевым элементом позиции украинской стороны будут оставаться вопросы безопасности», — отметил представитель МИД.

Николенко также подчеркнул, что встреча в Стамбуле будет именно четырехсторонней, а не между РФ и Турцией с участием Украины и под наблюдением ООН, как подает в медиа кремлевская пропаганда.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Турция Российская агрессия ООН МИД Украины Зерно Стамбул Война России против Украины Продовольственный кризис

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