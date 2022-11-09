«Очередной дымовой занавес». В МИД прокомментировали заявление россиян о готовности к переговорам 9 ноября, 19:37 МИД Украины (Фото:МИД Украины/Facebook)

В МИД Украины считают, что Россия не заинтересована в возобновлении мира. Имитируя готовность к диалогу, россияне пытаются выиграть время, чтобы собрать силы для новых ударов.

Об этом сообщил представитель украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко в Facebook.

Он подчеркнул, что российские чиновники начинают вспоминать о переговорах каждый раз, когда российские войска терпят поражение на поле боя.

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«Заявление МИД России – очередной дымовой занавес. В Москве не заинтересованы в возобновлении мира в Украине. Имитируя готовность к диалогу, РФ пытается выиграть время, чтобы перегруппировать подразделения, подготовить недавно мобилизованных, решить вопрос с нехваткой вооружения, устранить недостатки логистики, а затем с новыми силами прибегнуть к следующим волнам агрессии. Мы это уже проходили в 2014-2015 годах», - говорится в сообщении.

Николенко отметил, что те, кто действительно заинтересован в мирных переговорах, «не уничтожают города и села, не убивают гражданских, не разрушают энергетическую инфраструктуру, не издеваются над жителями временно оккупированных территорий, не препятствуют поставкам продовольствия».

«Напомню, что Украина неоднократно предлагала переговоры. Но всегда получала либо пренебрежительную реакцию и требование подчиниться ультиматуму Кремля, либо очередные акты геноцида украинцев», — добавил он.



9 ноября пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что россияне готовы вести переговоры с Украиной.

"Россия по-прежнему открыта к переговорам с Украиной - разумеется, с учетом тех реалий, которые складываются на данный момент", - сказала она.

