В МИД прокомментировали решение Сенцова приостановить голодовку и отправили ноту протеста РФ

Министерство иностранных дел Украины требует допустить к украинскому политзаключенному Олегу Сенцову украинского консула и врачей. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца в Twitter.

"Как трудно читать письма Олега Сенцова ... Состояние критическое. Требуем от РФ допустить украинского консула и врачей. Требуем его освобождения", - заявила Беца.

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Кроме того, Беца заявила об отправке РФ очередной ноты с требованием допустить украинских и международных врачей к Сенцову для независимого обследования.

Як важко читати листа Олега Сенцова... Стан критичний. Вимагаємо від РФ допустити українського консула та лікарів. Вимагаємо його звільнення — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 5 октября 2018 г.

Щойно надіслали РФ чергову ноту з вимогою допустити укр та міжнародних лікарів до Сенцова для незалежного обстеження. Маємо врятувати Олега 5 октября 2018 г.

Ранее сообщалось, что 5 октября заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний России Валерий Максименко заявил, что Сенцов якобы прекратил голодовку.

После этого советник президента РФ Михаил Федотов заявил, что украинский политзаключенный написал заявление об отказе от голодовки.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова подтвердила, что Сенцов прекратил голодовку из-за критического состояния его здоровья.

Затем сам Сенцов написал заявление с объяснением, он отметил, что вынужден прекратить голодовку, потому что ему назначили принудительное питание.

Напомним, что украинский режиссер Олег Сенцов был задержан российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвинили в якобы подготовке терактов на полуострове во время оккупации Россией и хранении оружия и взрывчатки.

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима. Его этапировали в колонию в городе Лабытнанги.