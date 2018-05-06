В МИД осудили избиение российских граждан на митингах против коррупции и беззакония

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В МИД Украины решительно осудили нападения со стороны российских силовиков на граждан РФ, а также задержание и арест более 1600 протестующих, вышедших на улицы в рамках глобального мирного протеста #ОнНамНеЦарь. Об этом сообщается в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

"Особенно возмущает насилие в отношении несовершеннолетних граждан и молодежи", – отмечается в заявлении.

Сообщается, что Украина и международные партнеры требуют немедленного освобождения незаконно задержанных и обеспечения их прав на мирный протест против произвола и несправедливости.

"Ужасные задержания сотен участников мирных протестов по всей России являются еще одним свидетельством тотального страха Кремля перед любыми голосами инакомыслия и вопиющего пренебрежения основными правами и свободами человека", – отметил на своей странице в Twitter министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Напомним, вчера, 5 мая, в более чем 80 городах России проходили митинги в связи с инаугурацией президента РФ Владимира Путина. Движение инициировал оппозиционер Алексей Навальный, которого задержали почти сразу после появления на митинге, однако позже отпустили.

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