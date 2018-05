В МИД осудили избиение российских граждан на митингах против коррупции и беззакония

В МИД Украины решительно осудили нападения со стороны российских силовиков на граждан РФ, а также задержание и арест более 1600 протестующих, вышедших на улицы в рамках глобального мирного протеста #ОнНамНеЦарь. Об этом сообщается в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

"Особенно возмущает насилие в отношении несовершеннолетних граждан и молодежи", – отмечается в заявлении.

Сообщается, что Украина и международные партнеры требуют немедленного освобождения незаконно задержанных и обеспечения их прав на мирный протест против произвола и несправедливости.

"Ужасные задержания сотен участников мирных протестов по всей России являются еще одним свидетельством тотального страха Кремля перед любыми голосами инакомыслия и вопиющего пренебрежения основными правами и свободами человека", – отметил на своей странице в Twitter министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Appalling detention of hundreds of participants of peaceful protests across Russia is yet another evidence of Kremlin's total fear of any dissent voices and blatant disregard of fundamental human rights and freedoms https://t.co/VBz9yLqDTE