«Путина остановит не задабривание, а РСЗО». Спикер МИД опроверг заявления роспропаганды о готовности РФ прекратить войну 7 июня, 16:30 Цей матеріал також доступний українською Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба (Фото:Oleg Nikolenko/Facebook)

Спикер украинского МИД Олег Николенко опроверг заявления российской пропаганды о том, что страна-агрессор якобы была готова прекратить войну еще в марте.

В Facebook Николенко процитировал прокремлевской издание Известия и назвал заявления пропагандистов «откровенным враньем».

«Москва была готова приостановить спецоперацию еще в марте, во время переговоров делегаций в Анталье. Тогда Украина сама предложила нейтральный статус и гарантии безопасности без включения в них Донбасса и Крыма. Владимир Путин был готов пойти на этот шаг, но на Украину надавил Запад, и потому Киев отозвал свое предложение», — рассказал неназванный собеседник Известий.

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Николенко напомнил, что марте в Анталии встречались главы МИД Украины и России Дмитрий Кулеба и Сергей Лавров, а единственным вопросом, который поднимал украинский министр на этой встрече, было открытие гуманитарных коридоров для эвакуации граждан из Мариуполя. По его словам, тогда Лавров признался, что не имел полномочий обсуждать ни этот вопрос, ни какой-либо другой вопрос прекращения войны.

«Собеседник „Известий“ — очередной вброс российской пропаганды. РФ готовит основу для дальнейшей незаконной ассимиляции захваченных районов в Херсонской и Запорожской областях, придумывая оправдание продолжению войны против Украины», — пишет Николенко.

Он подчеркнул, что для некоторых западных лидеров, которые до сих пор верят в диалог с Путиным, должно наконец-то стать понятным, что Россия не заинтересована в переговорах.

«Россия не желает мира. Россия стремится уничтожить украинцев. Как уже отмечал Дмитрий Кулеба, промедление с помощью Украины лишь дает российскому режиму большее пространство для агрессии против Украины. Путина не остановит задабривание. Его остановят РСЗО и другое тяжелое вооружение, которым Украина сможет защищать свою землю, а также еще более жесткие международные санкции, включающие запрет на российский экспорт и газовое эмбарго», — подчеркнул спикер.

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