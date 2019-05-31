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В МИД Франции заявили о подготовке визита Зеленского в Париж

31 мая, 19:54
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В МИД Франции заявили о подготовке визита Зеленского в Париж - фото

пресс-служба президента

Владимир Зеленский

В Министерстве иностранных дел Франции ожидают визит президента Украины Владимира Зеленского в Париж в ближайшее время.

Об этом после переговоров с Зеленским сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, передает Интерфакс-Украина.

«В ближайшее время президент Зеленский планирует визит в Париж, и президент нашей республики Эммануэль Макрон поручил мне провести подготовительную работу к этому визиту», — сообщил он.

Жан-Ив Ле Дриан отметил, что обсудил с Зеленским весь спектр украинско-французских отношений. По его словам, президент Украины показал сильное желание работать над дальнейшим усилением двухсторонних отношений.

Напомним, что первый зарубежный визит Зеленский осуществит в Брюссель 4−5 июня.

МИД Украины также готовит визит Зеленского в Берлин во второй половине июня.

Теги:   Франция МИД Франции Владимир Зеленский

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