В МИД анонсировали безвизовый режим для украинцев с четырьмя странами Латинской Америки

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Есть перспективы отмены виз с Перу, Уругваем, Колумбией и Мексикой, заявили в МИД

Есть перспективы отмены виз с Перу, Уругваем, Колумбией и Мексикой, заявили в МИД

Украина в ближайшее время может заключить соглашения об отмене виз с четырьмя странами Латинской Америки.

Об этом заявил заместитель начальника Управления консульского обслуживания Департамента консульской службы МИД Сергей Меняйло, сообщает Интерфакс-Украина.

"С четырьмя странами этого региона были детально обсуждены возможности уже в ближайшее время составления договоров об отмене визового режима. Это Уругвай, Перу, Колумбия, предметные дискуссии были по Мексике", - сказал Меняйло.

Представитель МИД напомнил, что недавно были достигнуты договоренности с ОАЭ и Катаром об упрощении визового режима.

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