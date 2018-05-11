В МИД анонсировали безвизовый режим для украинцев с четырьмя странами Латинской Америки

Есть перспективы отмены виз с Перу, Уругваем, Колумбией и Мексикой, заявили в МИД

Украина в ближайшее время может заключить соглашения об отмене виз с четырьмя странами Латинской Америки.

Об этом заявил заместитель начальника Управления консульского обслуживания Департамента консульской службы МИД Сергей Меняйло, сообщает Интерфакс-Украина.

"С четырьмя странами этого региона были детально обсуждены возможности уже в ближайшее время составления договоров об отмене визового режима. Это Уругвай, Перу, Колумбия, предметные дискуссии были по Мексике", - сказал Меняйло.

Представитель МИД напомнил, что недавно были достигнуты договоренности с ОАЭ и Катаром об упрощении визового режима.