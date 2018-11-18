18 ноября 2018, воскресенье

В местных выборах 23 декабря примут участие 47 политических партий: полный список

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Местные выборы пройдут 23 декабря

Местные выборы пройдут 23 декабря

В местных выборах, которые пройдут 23 декабря, примут участие 47 политических партий, сообщила Центральная избирательная комиссия.

Полный список партий:

Громадсько-політична платформа Надії Савченко

Народний фронт

Народний Рух України

Розумна сила

Радикальна партія Олега Ляшка

Основа

Українська Галицька Партія

Черкащани

Громадянська позиція

Укроп

Самопоміч

Соціал-демократична партія

Опозиційний блок

Партія Зелених України

Україна славетна

Батьківщина

Соціалістична партія України

Аграрна партія України

Національний корпус

Наш край

Справедливість

Політична партія

Рух нових сил Михайла Саакашвілі

Свобода

Партія ветеранів Афганістану

Соціалісти

Народна Партія

Воля народу

Блок Петра Порошенка Солідарність

Народний контроль

Наші

За життя

За конеретні справи

Відродження

Патріот

Сила і Честь

Українська морська партія Сергія Ківалова

Партія захисників Вітчизни

Побратими України

Єдиний Центр

Правий сектор

Солідарність жінок України

Рідне місто

Українська Народна Партія

Українська партія

Сила людей

Нові обличчя

Партія пенсіонерів України

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