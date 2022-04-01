На период военного положения. Мариупольский горсовет приостановил полномочия депутатов ОПЗЖ и Партии Шария

1 апреля, 13:47
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Мариупольский горсовет приостановил полномочия депутатов ОПЗЖ и Партии Шария (Фото:Мариупольский горсовет)

Мариупольский горсовет приостановил полномочия депутатов ОПЗЖ и Партии Шария (Фото:Мариупольский горсовет)

На внеочередной сессии Мариупольского горсовета приостановлены полномочия депутатов ОПЗЖ и Партии Шария на период военного положения.

Война России против Украины — главные события 1 апреля

Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета.

Сессия прошла в формате онлайн.

«Мариупольский городской совет без антиукраинских сил», — сказано в сообщении.

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Президент Владимир Зеленский сообщил, что из-за войны России против Украины решением СНБО приостанавливается деятельность ряда политических партий, у которых есть связи с РФ.

Деятельность партий приостановлена на время действия военного положения.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Мариуполь Оппозиционная платформа - За жизнь Партия Шария Война России против Украины

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