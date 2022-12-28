В Куршевеле задержали украинского бизнесмена и экс-нардепа Константина Жеваго — ГБР 28 декабря, 13:40 Жеваго задержан по делу о растрате 113 млн долларов банка Финансы и кредит, акционером которого он является (Фото:Александр Медведев/НВ)

На горнолыжном курорте Куршевель во Франции задержали украинского бизнесмена и экс-нардепа Константина Жеваго.

Как сообщили в пресс-службе Госбюро расследований в Telegram, задержание готовилось в тесном взаимодействии с Офисом генпрокурора по делу о растрате 113 млн долларов банка Финансы и Кредит, акционером которого является бизнесмен.

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Жеваго задержали 27 декабря в одной из гостиниц представители криминальной полиции Франции. В ГБР сообщили, что он пытался оспорить правомерность задержания, но затем согласился уйти вместе с французскими правоохранителями.

Следователи подготовили ходатайство в 38 стран о заключении Жеваго под стражу с возможностью экстрадировать его.

На заседании 28 декабря суд французского города Шамбери может избрать экстрадиционный арест для экс-нардепа.

Также готовится необходимый пакет документов для его экстрадиции в Украину.

По данным следствия, растрата 113 млн долларов банка Финансы и Кредит нанесла ущерб интересам государства и вкладчикам банка.

В ГБР напомнили, что на имущество подозреваемого олигарха наложен арест. Это же касается и связанных с ним юридических лиц. Речь идет об:

акциях предприятий Жеваго на сотни миллионов гривен,

корпоративных правах,

26 объектах недвижимости,

14 имущественных комплексов,

21 часть имущественных комплексов,

30 нежилых помещений,

10 квартир.

В октябре 2020 года арестованные активы стоимостью более 300 млн гривен были переданы в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА).

Жеваго отрицает любые обвинения. В деле о растрате фигурирует также ряд бывших топ-менеджеров финучреждения.

С октября 2019 года Жеваго объявлен во всеукраинский розыск, а с июля 2021 года — в международный.

В 2018 году Фонд гарантирования вкладов сообщал, что перед банкротством банка Жеваго из него незаконно вывели почти 5 млрд гривен.