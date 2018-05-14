В Крыму оккупационные власти агитируют местных жителей на службу в российской армии

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На площади Нахимова работал
crimeahrg / facebook

На площади Нахимова работал "мобильный пункт" призыва на службу по контракту в армию РФ

Очередной раз в нарушение Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны Россия проводит на полуострове призыв в армию, а также вербует на военную службу по контракту, сообщают в организации правозащитников Крыма.

13 мая 2018 года защитники прав человека зафиксировали, что во время проведения мероприятий, приуроченных 235-летию российского Черноморского флота, на площади Нахимова работал "мобильный пункт" призыва на службу по контракту в армию РФ.

“Севастопольцам там раздавали рекламные буклеты, агитировали прохожих вступать в ряды российской армии”, - сообщают правозащитники.

Ранее Крымская правозащитная группа поясняла, что статья 51 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны прямо запрещает проводить на оккупированной территории призыв в армию оккупирующей державы, а также заниматься любой пропагандой подобного призыва.

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