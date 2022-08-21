В Кропивницком нашли мертвым начальника областного управления СБУ Наконечного 21 августа, 09:49 СМИ сообщили, что Александра Наконечного нашли с огнестрельным ранением (Фото:УЦ)

Вечером в субботу, 20 августа, в Кропивницком нашли мертвым начальника управления СБУ в Кировоградской области Александра Наконечного.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, пишет Интерфакс-Украина.

«СБУ и ДБР изучают все обстоятельства смерти начальника управления Службы безопасности в Кировоградской области. После того, как информация будет собрана в полном объеме и проанализирована, мы проинформируем общество», — отметили там.

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В ведомстве выразили соболезнования родным и близким Наконечного.

Перед этим издание Обозреватель со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что у него было проникающее огнестрельное ранение тела.

«По предварительным данным, совершил акт самоубийства с применением наградного огнестрельного оружия — пистолета», — отметили собеседники издания.

Уточняется, что тело Наконечного обнаружила его жена в квартире по улице Тарковского.

На место происшествия прибыли работники правоохранительных органов, которые приступили к осмотру тела. Обстоятельства устанавливаются.

Александр Наконечный возглавил СБУ в Кировградской области в начале 2021 года. До этого он служил в отделе контрразведки и более десяти лет работал в управлении по борьбе с коррупцией и организованной преступностью в Киевском управлении СБУ.

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