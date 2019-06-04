В Кремле прокомментировали назначение Зеленским Кучмы представителем Украины в ТКГ по Донбассу 4 июня, 13:09 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Gleb Garanich Песков заявил, что Кучма «разбирается в проблематике» REUTERS/Gleb Garanich

На фоне возвращения экс-президента Украины Леонида Кучмы в Трехстороннюю контактную группу по урегулированию конфликта на Донбассе в Кремле заявили, что считают его «авторитетным деятелем».

Об этом сказал пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков, передают РИА Новости.

В то же время он добавил, что для урегулирования конфликта важна «концептуальная позиция» президента Украины Владимира Зеленского.

«Сам по себе Кучма это, естественно, весьма авторитетный деятель, опытный, хорошо разбирающийся в этой проблематике, и здесь очень важна концептуальная позиция главы государства», — заявил спикер Путина.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Леонид Кучма вновь будет представлять Украину в Трехсторонней группе по Донбассу.