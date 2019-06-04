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В Кремле прокомментировали назначение Зеленским Кучмы представителем Украины в ТКГ по Донбассу

4 июня, 13:09
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В Кремле прокомментировали назначение Зеленским Кучмы представителем Украины в ТКГ по Донбассу - фото

REUTERS/Gleb Garanich

Песков заявил, что Кучма «разбирается в проблематике»

На фоне возвращения экс-президента Украины Леонида Кучмы в Трехстороннюю контактную группу по урегулированию конфликта на Донбассе в Кремле заявили, что считают его «авторитетным деятелем».

Об этом сказал пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков, передают РИА Новости.

В то же время он добавил, что для урегулирования конфликта важна «концептуальная позиция» президента Украины Владимира Зеленского.

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«Сам по себе Кучма это, естественно, весьма авторитетный деятель, опытный, хорошо разбирающийся в этой проблематике, и здесь очень важна концептуальная позиция главы государства», — заявил спикер Путина.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Леонид Кучма вновь будет представлять Украину в Трехсторонней группе по Донбассу.

Теги:   Донбасс Дмитрий Песков Россия Леонид Кучма Трехсторонние консультации

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