В Кремле прокомментировали назначение Зеленским Кучмы представителем Украины в ТКГ по Донбассу
На фоне возвращения экс-президента Украины Леонида Кучмы в Трехстороннюю контактную группу по урегулированию конфликта на Донбассе в Кремле заявили, что считают его «авторитетным деятелем».
Об этом сказал пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков, передают РИА Новости.
В то же время он добавил, что для урегулирования конфликта важна «концептуальная позиция» президента Украины Владимира Зеленского.
«Сам по себе Кучма это, естественно, весьма авторитетный деятель, опытный, хорошо разбирающийся в этой проблематике, и здесь очень важна концептуальная позиция главы государства», — заявил спикер Путина.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Леонид Кучма вновь будет представлять Украину в Трехсторонней группе по Донбассу.