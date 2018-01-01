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В Конституционный суд подали жалобу на обращение к Вселенскому патриарху относительно Томоса

Сегодня, 15:44
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Депутаты пожаловались на Томос в Конституционный суд

Фото: Конституционный Суд Украины - официальная страница via Facebook

В Конституционный суд Украины подали жалобу на постановления Верховной Рады о поддержке обращения президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви.

Документ с просьбой признать данное постановление неконституционным подали 47 народных депутатов во главе с председателем фракции Оппозиционный блок Вадимом Новинским и нардепом от Оппоблока Александром Долженковым.

Народные депутаты убеждены, что постановление Верховной Рады противоречит Конституции Украины, поскольку обращение Порошенко является "прямым вмешательством государства в церковные дела, кроме того, нарушает конституционные права граждан, а именно право на свободу мировоззрения и вероисповедания".

Напомним, что 11 октября Синод Константинопольского патриархата принял историческое решение об отмене акта о временной передаче Московскому патриархату Киевской митрополии, создании в Киеве ставропигии и признании каноническими предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ, что является важной вехой на пути предоставления автокефалии Украинской церкви.

С крестом или на кресте: что на самом деле принесет Украине томос об автокефалии

15 октября Синод Русской православной церкви принял решение отказаться от евхаристического общения с Константинополем. Теперь за молитву в "запретных" храмах Константинопольского патриархата священнослужителей РПЦ ждет наказание, а верующие будут обязаны покаяться в этом грехе на исповеди.

Константинопольский патриархат не будет разрывать отношения с РПЦ и продолжит поминать Московского патриарха в порядке, установленном в диптихе.

Теги:   Конституционный суд

Спецтема   Украина получает томос

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