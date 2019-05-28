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В команде Зеленского рассказали, с кем Слуга народа готова создать коалицию

Вчера, 08:00
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В команде Зеленского рассказали, с кем Слуга народа готова создать коалицию - фото

Радио Свобода

Слуге народа хотелось бы «взять на себя единоличную ответственность» в ВР, заявил Стефанчук

Партия Слуга народа готова создать коалицию с политическими силами, готовыми объединиться вокруг идей, а имена политиков им не важны.

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук.

В то же время, по его словам, Слуге народа «однозначно хотелось бы взять на себя единоличную ответственность».

Если же этого не получится, партия будет рассматривать предложения, которые будут соответствовать ее планам и программе.

По данным последних опросов, партию Слуга народа готовы поддержать 39,9% украинцев среди тех, кто определился и пойдет на выборы.

Партию Слуга народа возглавил советник президента Дмитрий Разумков.

Теги:   Верховная Рада партия Слуга народа

Спецтема   Выборы в Раду

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