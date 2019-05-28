В команде Зеленского рассказали, с кем Слуга народа готова создать коалицию
Партия Слуга народа готова создать коалицию с политическими силами, готовыми объединиться вокруг идей, а имена политиков им не важны.
Об этом в эфире телеканала ICTV заявил представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук.
В то же время, по его словам, Слуге народа «однозначно хотелось бы взять на себя единоличную ответственность».
Если же этого не получится, партия будет рассматривать предложения, которые будут соответствовать ее планам и программе.
По данным последних опросов, партию Слуга народа готовы поддержать 39,9% украинцев среди тех, кто определился и пойдет на выборы.
Партию Слуга народа возглавил советник президента Дмитрий Разумков.