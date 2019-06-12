В команде Зеленского предлагают перенести перепись населения
Представитель президента в Раде Руслан Стефанчук рассказал, что сейчас ищут оптимальный вариант, как удешевить и до конца 2019 года провести перепись населения.
В интервью РБК-Украина он напомнил, что Кабинет министров и Государственная служба статистики запланировали на 2020 год проведение переписи населения, а на проведение нужна сумма до четырех миллиардов гривен.
«Планировалось закупить планшеты, потом их передать в школы
Также Стефанчук отметил, что все переписи проводятся в декабре, потому что именно в этом месяце в стране находится максимальное количество людей.
Последний раз перепись населения в Украине проводилась в 2001 году. Согласно ее данным, общее количество населения составляло 48 млн 457 тыс. лиц.
Кабмин распорядился провести перепись в 2020 году. Минфин оценил ее стоимость в 2,2 млрд грн.