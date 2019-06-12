В команде Зеленского предлагают перенести перепись населения Сегодня, 14:12 Цей матеріал також доступний українською РБК-Украина По словам Стефанчука, сейчас ищут вариант, как удешевить и до конца этого года провести перепись населения РБК-Украина

Представитель президента в Раде Руслан Стефанчук рассказал, что сейчас ищут оптимальный вариант, как удешевить и до конца 2019 года провести перепись населения.

В интервью РБК-Украина он напомнил, что Кабинет министров и Государственная служба статистики запланировали на 2020 год проведение переписи населения, а на проведение нужна сумма до четырех миллиардов гривен.



«Планировалось закупить планшеты, потом их передать в школы и т. д. Мы сейчас ищем оптимальный вариант, как удешевить и до конца этого года провести (перепись населения, — ред.). Вместо планшетов мы предлагаем провести перепись все же в бумажном варианте», — сообщил он.

Также Стефанчук отметил, что все переписи проводятся в декабре, потому что именно в этом месяце в стране находится максимальное количество людей.

Последний раз перепись населения в Украине проводилась в 2001 году. Согласно ее данным, общее количество населения составляло 48 млн 457 тыс. лиц.

Кабмин распорядился провести перепись в 2020 году. Минфин оценил ее стоимость в 2,2 млрд грн.