В команде Зеленского допускают внесение правок в языковой закон Сегодня, 12:43 Цей матеріал також доступний українською Виталий Носач, РБК-Украина В языковой закон могут внести правки, заявил Стефанчук Виталий Носач, РБК-Украина

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что в языковой закон могут быть внесены правки.

В то же время в интервью РБК-Украина он сказал, что единственным государственным языком является украинский.



«Если имплементация этого закона будет требовать каких-то правок, они будут внесены. Но концептуальная для нас вещь — единственным государственным языком в Украине есть и будет украинский», — отметил Стефанчук.

На вопрос, кто вообще будет мониторить эффективность выполнения тех или иных законов, Стефанчук ответил: «Это должно стать предметом совместной деятельности государства и гражданского общества. Только гражданское общество должно говорить: эта норма работает, а эта норма — не работает. Не работает потому, потому и потому, вот наши предложения, как это исправить. Будет и петиционный механизм, о котором я раньше говорил».

По его словам, пока «отката назад» в декоммунизации не планируется.

Напомним, 25 апреля Верховная Рада проголосовала за проект закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Решение поддержали 278 народных депутатов.

Тогдашний президент Петр Порошенко подписал закон 15 мая.



