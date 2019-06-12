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В команде Порошенко отреагировали на предложение назначить главой МИД Пристайко

Сегодня, 13:58
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В команде Порошенко отреагировали на предложение назначить главой МИД Пристайко - фото

Ирина Геращенко/Facebook

Геращенко оптимистично оценила кандидатуру Пристайко

В команде экс-президента Петра Порошенко положительно отреагировали на предложение нынешнего главы государства Владимира Зеленского назначить на должность главы МИД Вадима Пристайко.

«Я оптимист относительно кадрового вопроса — назначения Пристайко на должность министра иностранных дел. И мне кажется, что в принципе идея, чтобы новый министр иностранных дел появился до саммита Украина — ЕС и мог уже его полноценно готовить, — это хорошая идея», — сказала вице-спикер Рады Ирина Геращенко в Киеве, пишет Интерфакс-Украина.

Вместе с тем, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе напомнила, что парламент «вошел в обсуждение поправок к Избирательному кодексу, и это займет какое-то время».

Она добавила, что парламентарии должны поддержать кандидатуру на должность министра иностранных дел, предложенную Зеленским.

«Надеюсь, это будет конструктивный подход со всех сторон», — резюмировала вице-премьер.

Ранее сообщалось, что Зеленский внес в Верховную Раду представление о назначении новым министром иностранных дел Вадима Пристайко.

Он также подписал представление об увольнении Павла Климкина.

Нынешний глава МИД призвал народных депутатов поддержать его отставку во второй раз.

Теги:   МИД Украины Павел Климкин Владимир Зеленский Ирина Геращенко Вадим Пристайко

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