В команде Порошенко отреагировали на предложение назначить главой МИД Пристайко
В команде экс-президента Петра Порошенко положительно отреагировали на предложение нынешнего главы государства Владимира Зеленского назначить на должность главы МИД Вадима Пристайко.
«Я оптимист относительно кадрового вопроса — назначения Пристайко на должность министра иностранных дел. И мне кажется, что в принципе идея, чтобы новый министр иностранных дел появился до саммита Украина — ЕС и мог уже его полноценно готовить, — это хорошая идея», — сказала вице-спикер Рады Ирина Геращенко в Киеве, пишет Интерфакс-Украина.
Вместе с тем, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе напомнила, что парламент «вошел в обсуждение поправок к Избирательному кодексу, и это займет какое-то время».
Она добавила, что парламентарии должны поддержать кандидатуру на должность министра иностранных дел, предложенную Зеленским.
«Надеюсь, это будет конструктивный подход со всех сторон», — резюмировала вице-премьер.
Ранее сообщалось, что Зеленский внес в Верховную Раду представление о назначении новым министром иностранных дел Вадима Пристайко.
Он также подписал представление об увольнении Павла Климкина.
Нынешний глава МИД призвал народных депутатов поддержать его отставку во второй раз.