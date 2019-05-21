В команде Хорошковского отрицают возвращение политика: в Украину прилетела его супруга
В пресс-службе бывшего вице-премьер-министра
Валерия Хорошковского опровергли информацию о возвращении политика в Украину.
В комментарии телеканалу 112 Украина сообщили,
что в Украину прилетела супруга Валерия Хорошковского Елена, а не он сам.
Ранее Схемы сообщили, что Хорошковский
прилетел в Киев частным рейсом 21 мая.
Валерий Хорошковский — политик,
бизнесмен, бывший владелец телеканала Интер. Был министром экономики
в правительстве Виктора Януковича, при президентстве Януковича был главой
Государственной таможенной службы, в правительстве Николая Азарова был
министром финансов и первым вице-премьер-министром.
Хорошковский покинул Украину в конце 2012
года. С 2013 года он проживает в Монако.