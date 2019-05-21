В команде Хорошковского отрицают возвращение политика: в Украину прилетела его супруга Вчера, 22:26 2011 Цей матеріал також доступний українською кадр видео oleksbrat/Youtube Валерий Хорошковский кадр видео oleksbrat/Youtube

В пресс-службе бывшего вице-премьер-министра Валерия Хорошковского опровергли информацию о возвращении политика в Украину.

В комментарии телеканалу 112 Украина сообщили, что в Украину прилетела супруга Валерия Хорошковского Елена, а не он сам.

Ранее Схемы сообщили, что Хорошковский прилетел в Киев частным рейсом 21 мая.

Валерий Хорошковский — политик, бизнесмен, бывший владелец телеканала Интер. Был министром экономики в правительстве Виктора Януковича, при президентстве Януковича был главой Государственной таможенной службы, в правительстве Николая Азарова был министром финансов и первым вице-премьер-министром.

Хорошковский покинул Украину в конце 2012 года. С 2013 года он проживает в Монако.