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В КНУ Шевченко анонсировали акцию протеста из-за восстановления Портнова в должности профессора

Вчера, 19:14
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В КНУ Шевченко анонсировали акцию протеста из-за восстановления Портнова в должности профессора - фото

Пресс-служба КНУ

В КНУ собираются на акцию против Портнова

В Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко анонсировали акцию протеста в связи с восстановлением заместителя главы АП времен Виктора Януковича Андрея Портнова в должности профессора кафедры конституционного права юридического факультета.

Об этом сообщается на странице мероприятия в Facebook.

Акция запланирована на четверг, 20 июня в 18.30 под красным корпусом ВУЗа.

Организаторы акции призывали студентов, сотрудников, преподавателей и выпускников КНУ «встать на защиту чести и репутации своего университета».

Среди требований организаторов акции:

— отмена приказа о трудоустройстве Портнова на должность профессора кафедры конституционного права КНУ им. Тараса Шевченко;

— публичное извинение от ректора КНУ им. Тараса Шевченко Леонида Губерского за назначение Андрея Портнова.

Напомним, что ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко восстановил заместителя главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова в должности профессора кафедры конституционного права юридического факультета.

Теги:   Андрей Портнов КНУ им. Т. Шевченко

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