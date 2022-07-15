Разрыв дипотношений. КНДР резко ответила на решение Украины 15 июля, 11:32 Ранее режим Ким Чен Ына признали «независимость» ОРДЛО (Фото:KCNA/REUTERS)

Союзный Кремлю северокорейский режим утверждает, что Украина якобы не может рассуждать о суверенитете, поскольку сотрудничает с США.

Как сообщает агентство Reuters, такое заявление сделало министерство иностранных дел КНДР.

Ранее Северная Корея признали «независимость» временно оккупированных РФ районов Луганской и Донецкой областей, после чего Киев разорвал любые отношения с Пхеньяном.

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В свою очередь в МИД КНДР ответили, что Украина якобы «не имеет права поднимать вопросы суверенитета», поскольку поддерживает санкции США против ядерной программы, которой северокорейский диктатор Ким Чен Ын пытается шантажировать мировое сообщество.

«Украина не имеет права поднимать вопрос или оспаривать наше законное осуществление суверенитета после совершения акта, которому серьезно не хватает честности и справедливости в отношениях между народами, путем активного присоединения к несправедливой и незаконной враждебной политике США в прошлом. Мы будем и впредь развивать дружбу и сотрудничество со странами, которые уважают наш суверенитет и относятся к нам благосклонно», — говорится в заявлении ведомства.

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