Разрыв дипотношений. КНДР резко ответила на решение Украины

15 июля, 11:32
Ранее режим Ким Чен Ына признали «независимость» ОРДЛО (Фото:KCNA/REUTERS)

Ранее режим Ким Чен Ына признали «независимость» ОРДЛО (Фото:KCNA/REUTERS)

Союзный Кремлю северокорейский режим утверждает, что Украина якобы не может рассуждать о суверенитете, поскольку сотрудничает с США.

Как сообщает агентство Reuters, такое заявление сделало министерство иностранных дел КНДР.

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Ранее Северная Корея признали «независимость» временно оккупированных РФ районов Луганской и Донецкой областей, после чего Киев разорвал любые отношения с Пхеньяном.

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В свою очередь в МИД КНДР ответили, что Украина якобы «не имеет права поднимать вопросы суверенитета», поскольку поддерживает санкции США против ядерной программы, которой северокорейский диктатор Ким Чен Ын пытается шантажировать мировое сообщество.

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«Украина не имеет права поднимать вопрос или оспаривать наше законное осуществление суверенитета после совершения акта, которому серьезно не хватает честности и справедливости в отношениях между народами, путем активного присоединения к несправедливой и незаконной враждебной политике США в прошлом. Мы будем и впредь развивать дружбу и сотрудничество со странами, которые уважают наш суверенитет и относятся к нам благосклонно», — говорится в заявлении ведомства.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия КНДР Ким Чен Ын Северная Корея Украина Война России против Украины

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