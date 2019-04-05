В клинике объяснили, почему в результатах анализов Зеленского дату указали задним числом 5 апреля, 18:14 7478 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Valentyn Ogirenko Владимир Зеленский REUTERS/Valentyn Ogirenko

Работник клиники Евролаб по ошибке указала неправильную дату сдачи анализов кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского.

Об этом сказано в сообщении клиники в Facebook.

“После забора крови пробирка поступает в отдел пробоподготовки и сортировки материала, где работником регистрируется дата получения материала. Работник отдела по ошибке вместо цифры 5 нажала 2”, - сказано в сообщении.

Сам же Зеленский заявил, что в истории с анализами "произошел казус".

Ранее, Зеленский обнародовал результаты анализов на наличие наркотических веществ в крови. Однако, сначала шоумен обнародовал лист, на котором датой сдачи анализа было указано 2 апреля, а спустя несколько минут - с датой 5 апреля.

Напомним, шоумен Владимир Зеленский обнародовал видеоролик, в котором объявил, что идет на дебаты с действующим президентом Петром Порошенко.



Шоумен вызвал Порошенко на НСК Олимпийский, поскольку, по его мнению, дебаты должны состояться перед народом Украины.

Он также озвучил ряд условий проведения дебатов, среди которых извинения и медицинская экспертиза.

В свою очередь Петр Порошенко согласился на предложение Зеленского. В его штабе заявили, что Зеленского ждут в медпункте Олимпийского для сдачи анализов.

Зеленский отказался сдавать анализы на НСК Олимпийский, а решил сдать их в клинике Евролаб.

В ответ в штабе Порошенко заявили, что Зеленский избегает независимого обследования на алкоголь и наркотики.

Позже Порошенко записал еще одно видеообращение, адресованное Зеленскому.

Утром в пятницу, 5 апреля, Зеленский и Порошенко сдали анализы.