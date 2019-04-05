В клинике объяснили, почему в результатах анализов Зеленского дату указали задним числом
Работник клиники Евролаб по ошибке указала неправильную дату сдачи анализов кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского.
Об этом сказано в сообщении клиники в Facebook.
“После забора крови пробирка поступает в отдел пробоподготовки и сортировки материала, где работником регистрируется дата получения материала. Работник отдела по ошибке вместо цифры 5 нажала 2”, - сказано в сообщении.
Сам же Зеленский заявил, что в истории с анализами "произошел казус".
Ранее, Зеленский обнародовал результаты анализов на наличие наркотических веществ в крови. Однако, сначала шоумен обнародовал лист, на котором датой сдачи анализа было указано 2 апреля, а спустя несколько минут - с датой 5 апреля.
Напомним, шоумен Владимир Зеленский обнародовал видеоролик, в котором объявил, что идет на дебаты с действующим президентом Петром Порошенко.
Шоумен вызвал Порошенко на НСК Олимпийский, поскольку, по его мнению, дебаты должны состояться перед народом Украины.
Он также озвучил ряд условий проведения дебатов, среди которых извинения и медицинская экспертиза.
В свою очередь Петр Порошенко согласился на предложение Зеленского. В его штабе заявили, что Зеленского ждут в медпункте Олимпийского для сдачи анализов.
Зеленский отказался сдавать анализы на НСК Олимпийский, а решил сдать их в клинике Евролаб.
В ответ в штабе Порошенко заявили, что Зеленский избегает независимого обследования на алкоголь и наркотики.
Позже Порошенко записал еще одно видеообращение, адресованное Зеленскому.
Утром в пятницу, 5 апреля, Зеленский и Порошенко сдали анализы.