В Киевской области сообщили о подозрении 29 лицам (Фото: Офис генерального прокурора / Facebook)

Прокуроры Киевской областной прокуратуры сообщили о подозрении 29 лицам, среди которых должностные лица органов местного самоуправления, работники государственных учреждений, руководители госпредприятий и частного сектора. Их действия нанесли государству ущерб на 48,375 млн грн.

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко во вторник, 29 июля.

По его словам, фигурантами являются:

глава Вышгородского горсовета. Его подозревают в растрате бюджетных средств при закупке техники по завышенным ценам,

заместитель Белоцерковского городского головы, депутат облсовета. Во время своей работы в районной госадминистрации он издал незаконное распоряжение и заключил соглашение купли-продажи земельного участка по заниженной стоимости,

шестеро работников государственного предприятия Леса Украины. Фигуранты организовали схему незаконной вырубки леса с последующим сбытом,

директор госпредприятия ДГ Дмитровка и его сообщники. По словам генпрокурора, с помощью поддельных документов и печатей они завладели почти 18 га земли,

депутат Великодимерского поселкового совета, который также руководит строительной компанией. Фигурант незаконно получил финансирование из бюджета, завысив объемы выполненных работ.

«Это не полный перечень, но даже эти эпизоды показывают системность проблемы. Работаем дальше, чтобы каждое бюджетное преступление имело юридический финал. И каждый виновный свое наказание», — заявил Кравченко.

Ранее генпрокурор сообщал, что подозрения получили 18 должностных лиц органов местного самоуправления, исполнительной власти, коммунальных предприятий и руководителям подрядных компаний Львовской области. Их действия привели к убыткам государственного бюджета на сумму 51 млн грн.