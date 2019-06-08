В Киеве завершилась официальная часть съезда партии Голос, принято пять решений Вчера, 20:18 Цей матеріал також доступний українською Скриншот видео Голос via Facebook Скриншот видео Голос via Facebook

Официальная часть съезда партии Голос, проходившая в помещении Национального музея истории Украины, завершилась принятием членами политсилы пяти протокольных решений.

Среди них — решения об участии партии в парламентских выборах 2019 года, об утверждении программы партии, об утверждении избирательного списка кандидатов в народные депутаты Украины в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

После этого члены Голоса проголосовали за утвержденный избирательный список. В завершение события было принято решение об оглашении перерыва в заседании партии и поручении главе партии и ее руководящим органам созвать следующий этап съезда в случае необходимости.

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Напомним, 16 мая Вакарчук объявил, что идет на парламентские выборы, представив свою партию Голос.

По его словам, партия Голос идет в парламент, чтобы «уничтожить старую политику и создавать политику новую».