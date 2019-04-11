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В Киеве "заминировали" агентство, в котором планировалась конференция экс-участника 95 квартала

Сегодня, 16:52
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В Киеве "заминировали" агентство, в котором планировалась конференция экс-участника 95 квартала - фото

Громадське

Неизвестные сообщили о "минировании"

В Киеве сообщили о “минировании” информационного агентства Украинские новости, в котором планировалась пресс-конференция экс-участника Квартала 95 Дениса Манжосова, сообщает Громадське.

Полиция и спасатели прибыли для проверки сообщения о заминировании. 

На входе в здание стоят люди, которые называют себя “охраной пиар-агентства”, которое организовало пресс-конференцию.

Также к агентству прибыли участник студии Квартал 95 Александр Пикалов и сценарист проекта Артем Гагарин. По их словам, Манжосов, который должен дать пресс-конференцию, “взял за это деньги”.

Впоследствии организаторы пресс-конференции объявили, что мероприятие отменяется.

Напомним, что Денис Манжосов - экс-партнер Владимира Зеленского и соучредитель студии Квартал 95.

Тема пресс-конференции звучала как “Зазеркалье” - как и почему разошлись пути лучших друзей детства, партнеров по КВН и студии Квартал 95 Владимира Зеленского и Дениса Манжосова”.

Владимир Зеленский и Петр Порошенко вышли во второй тур выборов президента, набрав соответственно 30,24% и 15,95% голосов избирателей. Второй тур выборов состоится 21 апреля.

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