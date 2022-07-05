«Для меня это моральный шок». Нардеп Здебский прокомментировал данные о работе своего помощника на ФСБ

5 июля, 14:58
Нардеп Юрий Здебский заявил, что его помощник не имел доступа к гостайне (Фото:Юрий Здебский/Facebook)

Нардеп Юрий Здебский заявил, что его помощник не имел доступа к гостайне (Фото:Юрий Здебский/Facebook)

Мужчина, которого задержали сотрудники контрразведки в Киеве по подозрению в работе на Россию, оказался помощником нардепа от Слуги народа Юрия Здебского.

Это подтвердил сам нардеп, пишет Суспільне.

«Для меня это моральный шок, унижение, я военный, участник АТО и доверился человеку. Я удивлен тем, что человек сломался, пусть суд даст ему правовую оценку и насколько он навредил государству», — сказал он.

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Здебский рассказал, что помощник работал на общественных началах, рабочего места в комитете не имел, как и допуска к государственной тайне. Подозреваемый в госизмене был секретарем рабочей группы по пограничной деятельности и работал с открытыми данными, связанными с границей.

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«Почему я его взял? Потому что он был моим руководителем, служил в администрации Госпогранслужбы на высокой должности. Он разбирается в вопросах границы, демаркации, перестройки, он специалист в этом», — резюмировал нардеп.

5 июля в СБУ сообщили, что сотрудники контрразведки в ходе спецоперации в Киеве задержала помощника-консультанта народного депутата, работавшего на РФ.

Разоблаченный агент был завербован кадровым сотрудником ФСБ Юрием Водолазким во время своей поездки в Москву.

Для сбора разведданных злоумышленник использовал широкий круг личных знакомств и статус помощника нардепа.

https://www.youtube.com/watch?v=CYlDHFDhHTo&feature=emb_title
Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Государственная измена партия Слуга народа Война России против Украины

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