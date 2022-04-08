Скандального нардепа Юрченко задержали на блокпосту с оружием — видео 8 апреля, 01:00 Цей матеріал також доступний українською Александр Юрченко (Фото:Кадр из видео Александр Погребиский/Facebook)

7 апреля в Киеве на одном из блокпостов задержали народного депутата от партии Слуга народа Александра Юрченко. При себе политик имел оружие без документов.

О задержании Юрченко сообщил депутат Киевсовета Александр Погребиский.

Юрченко задержали после того, как он вступил в спор с бойцом территориальной обороны и начал хвататься за его оружие.

Видео дня

«Сегодня нардеп Юрченко, подойдя к постовому, выполнявшему свои обязанности, начал ругаться и тыкать военному, впоследствии он схватился за пулемет военного. Конечно, удостоверения он не показал и не представился… Но ребята среагировали мгновенно и задержали нарушителя», — заявил Погребиский.

При себе Юрченко имел оружие, на которое не было документов. Также после случившегося он написал заявление на военных, но позже извинился и признал, что был не прав.

«Юрченко приехал на один из постов — заезд на территорию, где находится одно из подразделений одного из батальонов территориальной обороны. Конечно, там где находятся военные, там всегда есть периметр, есть посты и есть караул. Его вежливо попросили убрать машину вперед, чтобы не загораживать заезд. Водитель его сразу себя повел нормально, проехал вперед. А он выскочил из машины и начал быковать: «Вы кто такие, кто ваши руководители», — сообщил украинский военный.



8 июля появилась информация, что народный депутат Александр Юрченко попал в ДТП во Львове. Он выезжал задним ходом с парковки и врезался в автомобиль, который проезжал мимо.

Сообщалось, что патрульные «заподозрили, что водитель в наркотическом опьянении», а позже это подтвердили результаты осмотра.

Сам Юрченко говорил, что ничего не употреблял, и предположил, что наркотики ему «или подсыпали, или это было как-то спланировано». Нардеп затем сдал анализы в нескольких лабораториях Киева, и ни в одной не нашли наркотиков в крови.

Александра Юрченко исключили из фракции Слуга народа после скандала со взяточничеством. По информации НАБУ, Юрченко якобы требовал взятку в размере 13 тысяч долларов за внесение предложений в законопроект об управлении отходами, а затем еще 200 тысяч долларов на подкуп членов соответствующего комитета Верховной Рады.

В начале августа 2020 года детектив НАБУ под прикрытием передал посреднику первую часть взятки. 26−27 августа соучастники должны были получить следующую часть, но НАБУ пришлось прекратить операцию, так как «участников преступления проинформировали о документации их деятельности».

В сентябре 2020 года ВАКС арестовал Александра Юрченко на два месяца с возможностью выйти под залог в размере 3 млн 1656 грн. После внесения залога он вышел из СИЗО. Слуга народа исключила нардепа из фракции.

Юрченко в июне 2021-го говорил, что обратится в Европейский суд по правам человека, чтобы доказать невиновность.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.